سوهاج تستقبل رمضان بتكريم 500 طفل من حفظة القرآن الكريم «صور»

في مشهد يسعد القلوب استقبلت أكاديمية مدرسة ترتيل لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، الشهر الكريم بنشر البهجة والسعادة على الأطفال، ليس فقط بدروس دينية عن الصيام والشهر الكريم وفضله، بل وزعت الفوانيس على 500 طفل من حفظة القرآن الكريم تكريما لهم واحتفالا بالشهر الفضيل وفقا لحديث الشيخ محمد الهواري مدير الأكاديمية لـ«الوطن».

تكريم 500 حافظ لكتاب الله

قال الهواري إن مبادرة توزيع الفوانيس على الأطفال حتى سن 10 سنوات من حفظة كتاب الله، تكريما لهم من بين 2000 من حفظة كتاب الله وابتهاجا بشهر رمضان المبارك وروحانيات الشهر الكريم بجانب الدروس الدينية المكتسبة من الصوم وآدابه والتي يدرسها الطفل.

تحفيظ القرآن الكريم للأطفال بسوهاج

أضاف الهواري أن تحفيظ الأطفال القرآن الكريم والتكريمات للأطفال مستمر بالأكاديمية طوال العام، مجانا لجميع المراحل الدراسية أون لاين أو في فروع الأكاديمية التي تغطي مركز جرجا، لنصل إلى حافظ لكتاب الله بكل منزل.

تعليم مناسك الحج وأحكامة للأطفال

وأوضح أن مجموع الأطفال حفظة كتاب الله تخطى الـ2000 بالأكاديمية من حفظة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والتجويد وأحكامة ومناسك الحج، حيث يجري تعليمها عمليا أيضا في دروس وتدريبات مستمرة للأطفال، فضلا عن تعليم السلوك القويم، بجانب الشق الترفيهي بتنظيم رحلات تعليمية وترفيهية مستمرة لمصنع السكر بجرجا وعرابة أبيدوس بالبلينا والنوادي الترفيهية وحمام السباحة، لتعليم الأطفال السباحة، والكاراتيه للدفاع عن النفس، مقابل اشتراك شهري 30 جنيها فقط فتغطي مختلف الجوانب التربوية للطفل.