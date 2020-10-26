"زكريا حسان" يتصدر نتائج انتخابات دائرة اخميم بسوهاج

أعلنت اللجنة العامة في انتخابات مجلس النواب بسوهاج النتائج غير النهائية لعمليات فرز أصوات الدائرة الثانية، ومقرها مركز اخميم، وتضم مراكز اخميم وساقلته والكوثر.

خاض الانتخابات في الدائرة 26 مرشحاً، يتنافسون على مقعدين بالنظام الفردي، وبلغت جملة الحضور 113 ألف و778 ناخباً، بواقع 102 ألف و76 صوتاً صحيحاً، و11 ألف و702 صوتاً باطلاً، وأظهرت النتائج أن أكثر 4 مرشحين حصولاً على الأصوات هم:

- زكريا حسان، حصل على أعلى معدل أصوات، بإجمالي 27 ألف و532 صوتاً.

- أحمد محمود العمدة، حصل على 18 ألف و368 صوتاً.

- عفيفي حافظ الشريف، حصل على 17 ألف و130 صوتاً.

- محمد لبيب، حصل على 16 ألف و934 صوتاً.

وجرت عملية التصويت فى انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج، داخل 1081 لجنة فرعية، في 688 مركزاً انتخابياً بجميع أنحاء المحافظة، ويبلغ عدد المسجلين في كشوف الناخبين بالمحافظة 3 ملايين و74 ألف و205 ناخبين.

وتنافس في الانتخابات 199 مرشحاً على 14 مقعداً بالنظام الفردى، في 8 دوائر انتخابية، فضلاً عن التصويت على إحدى القائمتين "القائمة الوطنية من أجل مصر"، و "نداء مصر".

وجرى تقسيم محافظة سوهاج إلى 8 دوائر انتخابية في انتخابات مجلس النواب 2020، وتضم:

- الدائرة الأولى، ومقرها مركز سوهاج، وتضم قسمي أول وثاني سوهاج ومركز سوهاج وجزيرة شندويل، ومخصص لها مقعدان.

- الدائرة الثانية بمدينة أخميم، وتضم مركزي أخميم وساقلته، ومخصص لها مقعدان.

- الدائرة الثالثة ومقرها المراغة، ومخصص لها مقعد واحد.

- الدائرة الرابعة ومقرها طهطا، وتضم مراكز طهطا وطما وجهينة، ومخصص لها 3 مقاعد.

- الدائرة الخامسة ومقرها جرجا، وتضم مركزي جرجا والعسيرات، ومخصص لها مقعدان.

- الدائرة السادسة ومقرها المنشاه، ومخصص لها مقعد واحد.

- الدائرة السابعة، ومقرها البلينا، ومخصص لها مقعدان.

- الدائرة الثامنة ومقرها مركز دارالسلام، ومخصص لها مقعد واحد.