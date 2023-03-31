«طوكيو»: وزير الخارجية الياباني يلتقي نظيره الصيني غدا

سيزور وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هياشي، غدا السبت، الصين في سابقة منذ أكثر من 3 سنوات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، إن الوزير يوشيماسا هياشي، سيلتقي خلال زيارته إلى الصين، نظيره «تشين جانج»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي فبراير الماضي، قال هياشي، إنه تلقى دعوة من نظيره الصيني «تشين جانج» لزيارة البلاد، وفقا لما ذكرته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.

مشروعات يابانية لتقييد صادرات المعدات

وفي سياق متصل، أعلنت «طوكيو»، عن مشاريع لتقييد صادرات المعدات المرتبطة بأشباه الموصلات، وقالت الحكومة اليابانية، إنها ستشدد ضوابط التصدير على معدات تصنيع الرقائق، لتنضم إلى جهود تقودها «واشنطن» الساعية إلى إحباط قدرة الصين على تطوير أشباه الموصلات المتطورة.

ومن المتوقع دخول الإجراء حيز التنفيذ في يوليو الماضي، فيما قالت وكالة أنباء «كيوو» اليابانية، سيتم إضافة إجمالي 23 عنصرًا إلى القائمة.

407 نواب أمريكان يوافقون على إجراء لحماية الأراضي

وأمس الخميس، وافقت أغلبية من الحزب الجمهوري والديمقراطي بمجلس «النواب» الأمريكي، 407 مقابل 26 صوتا، على إجراء برعاية النائب راندي فينسترا، لحماية الأراضي الزراعية الحيوية لإنتاج الطاقة المتجددة، من مستثمري الصين.

وصوت لصالح الإجراء، 223 جمهوريا، و184 ديمقراطيا، فيما صوت 26 ديمقراطيا فقط ضد مشروع القانون، بينما امتنع 8 مشرعين عن التصويت.