موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الجمعة

يبحث الجمهور عن موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني على قناة DMC حيث شهدت الحلقات السابقة من المسلسل، قصصا مشوقة تحكي عظمة الحضارة المصرية القديمة من خلال الرسوم المتحركة.

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC

وكشفت قناة DMC عن موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز، حيث يعرض المسلسل الساعة 6:15 مساء، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساء، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز في منصة «Watch IT»، قبل عرض الحلقة 8 من المسلسل الموجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز

ومن المنتظر أن يقدم مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 9 معلومات عديدة عن الحضارة المصرية القديمة، وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعوما بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.