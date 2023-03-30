رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل يحيى وكنوز.. «المغامرات الشيقة لا تنتهي»

كتب:

محمد عزالدين
09:04 ص | الخميس 30 مارس 2023
مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني

مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني

يتساءل الجهور عن موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني، بعدما شهدت الحلقات الماضية مغامرات شيقة انتقل بها «يحيى» للعصور المختلفة لقدماء المصريين.

موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل يحيى وكنوز

ويعرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريا على «DMC» إضافة إلى منصة «Watch IT»، وذلك قبل عرض الحلقة 8 من المسلسل الموجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.

ويستعرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني من خلال الحلقات معلومات عديدة عن الحضارة المصرية القديمة، وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعوما بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني والقنوات الناقلة

وكشفت شبكة قنوات «DMC»، عن مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني والقنوات الناقلة، ويعرض المسلسل الساعة الـ 6:15 مساء، ويعاد الساعة الـ 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة الـ 10:30 مساء، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.

اقرأ المزيد:

مواعيد مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 7 على قناة DMC دراما

نقيب المرشدين السياحيين السابق: مسلسل يحيى وكنوز يصيغ التاريخ المصري القديم في قالب درامي محترم

مسلسل يحيى وكنوز يتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي

تعرف على مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني والقنوات الناقلة

«يحيى» يجد رسالة غامضة بحقيبته في الحلقة الثانية من مسلسل يحيى وكنوز

«كابوس الفراعنة» في الحلقة 1 من مسلسل يحيى وكنوز
بقلم محمد عزالدين