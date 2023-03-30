مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 8.. «يحيى» يبحث عن أسرار القصص القديمة

يواصل مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني في الحلقة 8 رحلة المغامرات الشيقة في تاريخ مصر القديمة، بطريقة مبسطة تناسب كل الأعمار، حيث ينتقل فيها «يحيى» للقصص المختلفة لكشف أسرارها.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 8

وكشفت قناة DMC عن موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز، حيث يعرض المسلسل الساعة 6:15 مساء، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساء، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز في منصة «Watch IT»، وذلك قبل عرض الحلقة 8 من المسلسل الموجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز

ومن المنتظر أن يقدم مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 8 معلومات عديدة عن الحضارة المصرية القديمة، وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعوما بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.