يتساءل الجمهور عن موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الجمعة، حيث شهدت الحلقات السابقة، أحداث ومغامرات تاريخية شيقة، انتقل فيها «يحيى» للأحداث المختلفة لقدماء المصريين.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الجمعة

وعن موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الجمعة، يعرض المسلسل الساعة 6:15 مساء، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساء، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز في منصة «Watch IT»، وذلك قبل عرض الحلقة 9 من المسلسل الموجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز

ومن المنتظر أن يقدم مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 9 معلومات عديدة عن الحضارة المصرية القديمة، وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعوما بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.