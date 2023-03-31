موعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل الصفارة.. هل يحظى «شفيق» بحب «شيرين»؟

يترقب الجمهور موعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل الصفارة، لمتابعة سير الأحداث في حالة من التشويق والمغامرة، التي خاضها الفنان أحمد أمين خلال الأسبوع الأول من عرضه ضمن السباق الرمضاني 2023، لذا نرصد لكم خلال التقرير التالي كل التفاصيل المتعلقة بموعد عرض الحلقة التاسعة مسلسل الصفارة والقنوات الناقلة.

موعد عرض الحلقة التاسعة مسلسل الصفارة

يبدأ موعد عرض الحلقة التاسعة مسلسل الصفارة، على قناة «DMC»، الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الصفارة، على القمر الصناعي نايل سات، التردد 12092، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6، جودة القناة HD.

أحداث وقصة مسلسل الصفارة

تتناول أحداث مسلسل الصفارة، قصة مرشد سياحي يجد «صفارة» يستخدمها في العودة إلى الماضي، لتتوالى الأحداث بعدها، ويشارك في العمل الدرامي عدد من الفنانين بجانب أحمد أمين من بينهم طه دسوقي، آية سماحة ومن إخراج علاء إسماعيل.

يذكر أن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الصفارة، شهدت رحلة تحول «شفيق » إلى شخصية «المهاتمة» بعدما استخدم صفارة توت عنخ آمون التي جعلته يسافر عبر الزمن، وفي اللحظات الأول قرر «شفيق» عدم استكمال الحالة التي ظهرت عليه لكن شقيقه حمسه على البقاء.

وجمعه لقاء مع أصدقاء عمله ومن بينهم حبيبته شيرين وزميله «علاء»؛ ليستعرض لهما حياته الجديدة ويحاول لفت الأنظار بملابسه وتربيته لنمر في منزله.

ويرجع السبب وراء لقب «المهاتمة» إلى أنه دخل السجن بعد كسر مكان عمله، ليضرب أحد المساجين ومات في الحال؛ ليعتقد الجميع أنه السبب وراء ذلك، ما يجعلهم يطلقون عليه المهاتمة، وتتوالى الأحداث حتى يختار «شفيق» الحياة التي يريدها بالبقاء بجوار حبيبته «شيرين»، فهل يحظى «شفيق» بحب «شيرين»؟.