موعد عرض الحلقة الـ8 من مسلسل الصفارة.. كيف يواجه «شفيق» مصيره؟

يترقب الجمهور موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل الصفارة، لمتابعة سير الأحداث في حالة من التشويق والمغامرة، التي خاضها الفنان أحمد أمين خلال الأسبوع الأول من عرضه ضمن السباق الرمضاني 2023، لذا نرصد لكم خلال التقرير التالي كل التفاصيل المتعلقة بموعد عرض الحلقة الثامنة مسلسل الصفارة والقنوات الناقلة.

موعد عرض الحلقة الثامنة مسلسل الصفارة

يبدأ موعد عرض الحلقة الثامنة مسلسل الصفارة، على قناة «DMC»، في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الصفارة القمر الصناعي نايل سات. التردد 12092. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6. جودة القناة HD.

أحداث وقصة مسلسل الصفارة

تتناول أحداث مسلسل الصفارة، قصة مرشد سياحي يجد «صفارة» يستخدمها في العودة إلى الماضي، لتتوالى الأحداث بعدها، ويشارك في العمل الدرامي عدد من الفنانين بجانب أحمد أمين من بينهم طه دسوقي، آية سماحة ومن إخراج علاء إسماعيل.

يذكر أن أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الصفارة، شهدت رحلة «شفيق» بعد أن ظهر كموظف يعمل في أحد الشركات، ويعمل على رعاية 3 أبناء بعد أن تركتهم والدتهم له، لتسافر برفقة «علاء» صديقه الذي يعمل مع موظفًأ في ذات الشركة.

كما يحاول التعبير عن حبه إلى «شيرين» التي لم يترك له الأبناء فرصة للإفصاح عن ذلك، لتمكن في النهاية في تحديد موعد الزواج منها وفور خلوده إلى النوم، يعمل أحد الأبناء على جعله يستخدم الصفارة ليعود في نهاية الحلقة إلى اللحظة التي توقف بها من جديد.