استئناف حركة الصيد والملاحة بالبرلس بعد تحسن حالة الطقس اليوم

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس في كفر الشيخ، أن استئناف حركة الصيد والملاحة في المسطح المائي بالبحر المتوسط، وذلك عقب توقفها لمدة يومين بسبب سوء الأحوال الجوية التي ضربت السواحل الشمالية للبلاد.

توخي الحذر من قبل الصيادين

وطالب «شرابي» الصيادين بتوخي الحذر والحيطة أثناء الإقلاع اليوم الجمعة، ضمن رحلات صيد بمياه البحر المتوسط، بسبب زيادة سرعة الرياح عالية وارتفاع الأمواج بالبحر جراء حالة الطقس المتقلب التي تسود حاليا.

صيانة مراكب الصيد قبل الإقلاع

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتوجب على أصحاب مراكب الصيد بالبرلس والعاملين عليها فحص وصيانة مراكبهم قبل الإقلاع، واتباع تعليمات السلامة البحرية من صيانة المراكب واتباع تعليمات الأرصاد الجوية بضرورة الابتعاد عن مناطق دوامات المياه، بهدف الحفاظ على سلامة وحياة العاملين بمهنة الصيد من حدوث أي مكروه لهم.