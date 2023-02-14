الصيد في بحيرة البرلس بعيدا عن تقلبات البحر المتوسط.. «الرزق يحب الخفية»

وسط حالة من موجة الطقس السيئ التي تضرب سواحل البحر الأبيض المتوسط ، بالبرلس في محافظة كفر الشيخ، وتوقف حركة الصيد لأيام ثم تبحر يوماً آخر وتعاود بالتوقف كرة ثانية يلجأ الصيادون من العاملين في مياه البحر المتوسط على متن مراكب ضخمة بالبحث عن حلول لجلب الرزق لهم ولأسرهم من خلال الصيد على متن «فلوكة» خشبية صغيرة في مياه الترع العزبة أو داخل بحيرة البرلس تحت شعار «مركب وفلوكة يا كريم يا رب الزرق في المالح والعزب».

عدد الصيادين في مياه البحر الأبيض المتوسط يبلغ نحو 55 ألفا

ويؤكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن عدد الصيادين في مياه البحر الأبيض المتوسط يبلغ نحو 55 ألف صياد يبحرون في مياه كلها رزق من الله «والدنيا ماشية وعال العال والحمد لله»، ولكن تساهم حالة الطقس الممطر والبرد القارس وارتفاع الأمواج في توقف حركة الصيد لأيام على فترات متقطعة، وهو الأمر الذي يلجأ العديد من الصيادين بالبرلس بالصيد لفترة قصيرة على «فلوكة» خشبية صغيرة سواء في مياه الترع، أو داخل بحيرة البرلس والخير يعم والرزق في المالح والعزب.

مياه كلها خير والرزق طالع في الشبك

ويشاركه في الرأي محمد عبدالله، صياد من أبناء البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، أن توقف حركة الصيد لبعض أيام تجعلنا نبحث عن حلول للحصول على الرزق من الأسماك، ولذلك قمت بالصيد علي فلوكة خشبية صغيرة ورزق يوم بيوم حتي يتم معاودة حركة الصيد مرة أخرى.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية من ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط حاجز ثلاثة أمتار ونصف، وسقوط أمطار علي السواحل، وهبوب رياح عاتية وهو ما يهدد حركة الصيد والتي توقفت علي مدار 4أيام متتالية.