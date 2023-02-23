شبورة على الطريق الدولي الساحلي في البرلس.. وتحذيرات لقائدي السيارات

غطت الشبورة المائية الكثيفة والضباب والصقيع، اليوم الخميس، جانبي الطريق الدولي الساحلي بالبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، وسط عمليات بخر واسعة امتدت بطول الطريق المار من المحافظة لمسافة 118 كيلومتراً، التي تعد أطول مسافة للطريق الدولي الساحلي المار بها، بينما شهدت حركة السير بالنسبة لقائدي السيارات عبر الطريق بشكل بطيء جداً نظراً لانعدام الرؤية جراء كثافة الشبورة المائية، علاوة على البخر المتصاعد من قبل مياه البحر الأبيض المتوسط الواقع عليها الطريق الساحلي.

نصائح عند السير بالطريق الساحلي للمحافظات

وأكد الدكتور عبد الله علام عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ الأسبق، وعضو الجمعية العامة للجغرافيين وجغرافيا البيئة والمسطحات المائية لـ«الوطن»، أنه يجب على قائدي السيارات المارة عبر الطريق الدولي الساحلي بالبرلس، بالتمهل أثناء القيادة لوجود عدد من المحاذير، جراء انتشار كثيف للشبورة المائية وضباب يمنع الرؤية أثناء القيادة، والصقيع على جانبي الطريق.

وأشار إلى أنه يجب على قائدي السيارات المارة حال انعدام الرؤية جراء انتشار الشبورة المائية والضباب، بالتوقف عن السير وتشغيل الإشارات المرورية بمسافة على جانبي الطريق، حتى لا تتعرض لأي أذى.

طقس اليوم في كفر الشيخ

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية قد أعلنت عن سرعة الرياح بمحافظة كفر الشيخ اليوم الخميس وبلغت 3كم/ساعة، وفرص سقوط الأمطار 10%، والرطوبة 96%، بينما سجلت درجات الحرارة العظمى بالمحافظة درجة20، والصغرى 9درجات، علاوة علي انتشار للشبورة الماية خاصة علي المدن الساحلية ومن بينها البرلس بكفر الشيخ.