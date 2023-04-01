لاقى مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين تفاعلًا كبيرًا من المشاهدين منذ عرض الحلقة الأولى منه؛ لذا باتت مواعيد عرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، محل اهتمام وبحث الكثيرين مِمَن يحرصون على متابعة سير الأحداث طوال فترة عرض المسلسل.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمین

ويُعرض مسلسل الصفارة على قناة DMC إضافة إلى منصة «Watch IT»؛ وينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ما يعني انتهاء أحداثه مع انتهاء النصف الأول من شهر رمضان الكريم، ويعتبر البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد أمين، ونستعرض مواعيد عرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، وهي كالتالي:

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الصفارة

قناة DMC

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12092.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

ساعات البث: 24 ساعة.

مواعید عرض مسلسل الصفارة

يُعرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، يوميًا، على قناة DMC، الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

أحداث وقصة مسلسل الصفارة

تدور أحداث مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في إطار كوميدي، حول مرشد سياحي يُسمى «شفيق» يعثر على «صفارة» الملك توت عنخ آمون، يستخدمها في العودة إلى الماضي، ويشترك مع الفنان أحمد أمين، في هذا العمل عدد من الفنانين أبرزهم طه دسوقي وآية سماحة.