أعضاء الجالية العربية بفرنسا يشيدون بمسلسلات «المتحدة» في رمضان 2023

قالت سيدة من الجالية العربية بفرنسا، إن الجالية لا تشاهد غير التليفزيون المصري، مشيرة إلى أنه من الملاحظ أن الدراما المصرية خلال العام الماضي والعام الحالي مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بدأت في استعادة مكانتها مرة أخرى، التي كانت تحظى بها في السابق.

كل البيوت والأسر بفرنسا لا تشاهد غير الدراما المصرية

وأضافت السيدة في تقرير مذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كل الأسر العربية في فرنسا لا تشاهد غير الدراما المصرية، كما كان يحدث في السابق، لافتة إلى أنها كانت تشاهد العام الماضي مسلسل الاختيار، وأن المسلسلات التي تشاهدها هذا العام كلها من إنتاج الشركة المتحدة، فتشاهد في الموسم الرمضاني الحالي مسلسلات رسالة الإمام والكتيبة 101 وسره الباتع الذي يعد ملحمة تاريخية كبيرة جدًا.

ولفت أحد الشباب بالجالية العربية بفرنسا، إلى أن المسلسلات المصرية تعيد لهم الشعور بالأجواء المصرية التي يفتقدونها في الغربة، مشيرًا إلى مشاهدته للعديد من المسلسلات المصرية هذا العام مثل الكتيبة 101، بعدما تابع على مدار الأعوام الماضية مسلسل الاختيار، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الشركة المتحدة في إنتاج مسلسلات رائعة.