مسلسلات «المتحدة» تتصدر اهتمامات جمهور السوشيال ميديا على مدار 7 حلقات دراما

استطاعت مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحقيق نجاحا باهرًا في أول 7 حلقات من عرضها في شهر رمضان الكريم، وتصدرت منصات التواصل الاجتماعي «سوشيال ميديا»، ومحركات البحث العالمية.

وتصدرت الحلقة الـ6 من مسلسل الكتيبة 101 للفنانين عمرو يوسف وآسر ياسين، تريند محرك البحث العالمي «جوجل»، بعد عرض حلقة أمس التي شهدت أحداث مثيرة.

كما تصدرت الحلقة الثالثة من مسلسل رسالة الإمام بطولة الفنان خالد النبوي، محركات البحث على موقع «جوجل» العالمي، ويتناول السيرة الذاتية للإمام محمد بن إدريس الشافعي «الإمام الشافعي»، أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، وفترات حياته في ظل المتغيرات التي شهدتها مصر منذ قديم الزمن.

نجاح باهر لمسلسل الكتيبة 101

ومسلسل حضرة العمدة بطولة كل من روبي وصلاح عبدالله وبسمة وسميحة أيوب، تصدر تريند موقع التغريدات القصيرة «تويتر» بعد حلقته السابعة أمس الأربعاء، والذي يناقش العديد من القضايا المجتمعية الجادة والهامة، مثل ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وخلال الساعات الأخيرة، تصدر مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان ومي كساب، تريند موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الحلقة الـ7 مساء أمس، إذ اكتشفت الفنانات مي كساب وإيمان العاصي وهالة صدقي حقيقة الفنانة زينة وسجن والدها.

سوق الكانتو والكبير أوي ينالا إعجاب الجمهور

وتصدر مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرراة ومي عز الدين، تريند موقع «تويتر» في الساعات الأخيرة، بعد حلقة أمس التي شهدت أحداث مثيرة، أبرزها اعتراف طه القماش لراوية بحقيقته وتفاصيل حياته وطفولته.

وتصدر مسلسل الرسوم المتحركة يحيى وكنوز في موسمه الثاني تريند موقع «تويتر»، مع استمرار عرض حلقاته على شاشة DMC، في تمام الساعة 6 وربع، والمدعوم بلغة الإشارة.

كما تصدر مسلسل الكبير أوي فى موسمه السابع بطولة الفنان أحمد مكي، إلى تريند تويتر، والذي يُعرض على فضائية On.