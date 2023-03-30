«دراما رمضان».. أحداث مشوقة في الحلقات السابعة من مسلسلات رمضان

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميتين منة الشرقاوي ولمياء حمدين، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دراما رمضان.. أحداث مشوقة في الحلقات السابعة».

وشهدت الحلقات السابعة من مسلسلات رمضان أحداثا مشوقة، ففي مسلسل الكتيبة 101 ركزت الحلقة على العملية التي نفذها أبطال قواتنا المسلحة الباسلة ضد العناصر الإرهابية، وتمّ فيها تدمير مزرعتين لتخزين أسلحة العناصر الإرهابية.

وفي مسلسل رسالة الإمام للفنان خالد النبوي، فقد دار مشهد في الشيخ يحي البكري في تونس، حيث سافر الإمام الشافعي برفقة يوسف بن يحي البويطي وأعطاه ما دونه عن الإمام الليث بن سعد، وخلال نوم الإمام الشافعي ويوسف بن يحي البويطي في ضيافة الشيخ يحي بن حسان البكري تظهر أفعى في الغرفة، لكن الإمام يستيقظ ويضربها بالسيف.

مسلسل جعفر العمدة

وذهب الفنان محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة إلى صديق بلال شامة، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان مجدي بدر، حتى يعرف منه مكان شقيقه إسماعيل، والذي كان يعمل في محجر مع مجدي بدر الذي اختطف نجل محمد رمضان.

مسلسل الكبير أوي 7

وفي مسلسل الكبير أوي 7، عرف أحمد مكي من الامن في المول السواق الذي ركبت معه مربوحة وخاطفها وهو الفنان علاء مرسي، وبعد البحث تم العثور على صاحب السيارة الأنتيكة التي كربتها مربوحة، ولما وصل الكبير برفقة نفادي وريجاتا صاحب التاكسي إلى الفيلا وجد النجم أحمد السقا على حصان وكل منهما تفاجأ بأن صاحب السيارة الأنتيكا هو السقا.