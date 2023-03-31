الكثير من عشاق الفنان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يبحثون عن موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الجمعة، وذلك بعد أن شهدت الحلقات الماضية من المسلسل أحداثا متسارعة وشيقة، جذبت العديد من المتفرجين.

‎موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم

وتعد من بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، هي قناة أون، والتي تعمل على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

من المقرر أن موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء، وسيعاد في تمام الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث مسلسل ضرب نار

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل ضرب نار زواج «مهرة» من «جابر» إلا أن «زيدان»، الذي يقوم بدوره الفنان ماجد المصري، حاول جذب «مهرة» إليه، حيث قدم لها خاتما مصنوعا من الألماس خلال حفل الزفاف، ويترقب الجمهور رد فعلها في الحلقة الجديدة من المسلسل.