موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل ضرب نار وتردد القنوات الناقلة

يتساءل الجمهور عن موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل ضرب نار بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، بعدما شهدت الحلقات الماضية أحداثا متسارعة انتهت بزواج «مهرة» و«جابر الكوماندا».

موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل ضرب نار

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الجمعة

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.