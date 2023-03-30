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موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الخميس

كتب:

محمد عزالدين
01:02 م | الخميس 30 مارس 2023
مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار

يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الخميس، بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، بعدما شهدت الحلقات الماضية أحداث متسارعة وشيقة، جذبت الكثير من المشاهدين.

موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الخميس

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الخميس، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث مسلسل ضرب نار

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل ضرب نار زواج «مهرة» من «جابر» إلا أن «زيدان»، الذي يقوم بدوره الفنان ماجد المصري، بمحاولته لجذب «مهرة» إليه، حيث قدم لها خاتم مصنوع من الألماس خلال حفل الزفاف، ويترقب الجمهور رد فعلها في الحلقة 8 من المسلسل.

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بقلم محمد عزالدين