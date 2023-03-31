مسلسل ضرب نار.. «جابر» يتورط في تجارة الأدوية المغشوشة مع «سامي»

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل ضرب نار بعمل الفنان أحمد العوضي والذي يلعب دور «جابر» برفقة سامي «أحمد الرافعي» في توزيع الأدوية المغشوشة المدرجة «جدول»، ولكنهما ينجحان في توزيعها على الصيدليات، تحديدا بعد زواجه من مهرة التي تلعب دورها الفنانة «ياسمين عبد العزيز»، ما زاد من رغبته في جمع مزيد من المال.

نهاية الحلقة الثامنة من مسلسل ضرب نار

وفي أعقاب ذلك، بمسلسل ضرب نار يعين زيدان والذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، العترة، حتى يعرف له كل الأخبار عن جابر وعمله، في حين يخبره العترة بعمل جابر برفقة سامي بالأدوية المغشوشة، ما يكسبه ورقة رابحة ضده.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

ويُعرض مسلسل ضرب نار على قناة أون الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، وينطلق عرض الحلقة على قناة on دراما الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

ومسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.