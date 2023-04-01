استكمال محاكمة عامل ديلفري بتهمة قتل مدير نادي في الجيزة.. اليوم

تستكمل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد عوض الله، اليوم السبت، جلسات محاكمة عامل الدليفري، المتهم بقتل مدير نادي في منطقة الشيخ زايد بالجيزة، بعد ورود التقرير الخاص بالطب النفسي للمتهم.

تأجيل القضية للحكم عل المتهم

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد أجلت محاكمة عامل دليفري المتهم في قضية قتل مدير نادي في الشيخ زايد، وذلك في جلسة يوم الاثنين الموافق 6 من شهر فبراير الماضي، على أن تستكمل المحاكمة في جلسة اليوم.

وصدر قرار التأجيل تحت رئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية كل المستشارين خالد فائق المسلمي، وعمرو وحيد محمود، مع السكرتير وجيه أديب.

تفاصيل واقعة قتل مدير نادي في الشيخ زايد

وحسب أمر إحالة المتهم بقتل مدير نادي في منطقة الشيخ زايد، فإن تفاصيل الواقعة تعود إلى يوم 2 فبراير من العام الماضي، بأن قتل المتهم، المجني عليه عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد من أجل الاستيلاء على أمواله، وقتله باستخدام سلاح أبيض «سكين»، وذكر أمر الإحالة أن جريمة القتل ارتبطت بجناية سرقة لمبالغ مالية من مسكن المجني عليه، وبعدها لاذ المتهم بالفرار.