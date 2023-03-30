تأجيل محاكمة سيدتين و3 رجال متهمين بقتل جارهم في الشرقية لجلسة 30 أبريل

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بتأجيل محاكمة سيدتين و3 رجال متهمين بقتل جارهم في مشاجرة، بسبب مشادة كلامية إلى جلسة 30 أبريل.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بمقتل المجني عليه

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا يفيد بضبط كل من «شيماء . م . ف . م»، و«هدى. ص . إ»، و«عبدالعزيز . م . ا .م»، و«ناصر . م . ف . ح»، و«صابر. ف . إ. ف»، و«محمد. م . ص . ا»، لقيامهم بقتل المجني عليه «محمد السيد محمد غزالة» مقيم مركز الزقازيق وذلك خلال مشاجرة بينهم.

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث مركز الزقازيق حدوث تراشق بالألفاظ بين المجني عليه المتوفى والمتهمة الأولى صباح يوم الواقعه وتم تدخل الأهالي وإنهاء الخلاف إلا أن المشاجرة تجددت وقام المتهمين بالتعدي على المجني عليه بالضرب مستخدمين قطع حديدية ما أدى لاصابته ووفاته متأثرا بالإصابة.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت قرارها المتقدم.