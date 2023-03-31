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حملات مكبرة لتنظيف الشوارع ورفع المخلفات في الداخلة بالوادي الجديد

كتب:

هدير محمود
12:37 م | الجمعة 31 مارس 2023
رفع المخلفات وتحسين المظهر الحضاري لمكز الداخلة

رفع المخلفات وتحسين المظهر الحضاري لمكز الداخلة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد أعمال حملة النظافة وتحسين البيئة وإزالة الإشغالات بشارع الجمهورية بمدينة موط بالداخلة خلال الفترتين الصباحية من نهار تاسع أيام شهر رمضان الكريم.

رفع المخلفات والأتربة من شوارع الداخلة

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أعمال الحملة تضمنت رفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الإشغالات وإزالة العشش والمخلفات من على أسطح العمارات وقص وتقليم الأشجار وتهذيبها وتنظيفها بالمياه وإزالة النباتات العشوائية ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف صابر مبارز نائب ثانٍ رئيس المركز، وهيثم حسين المشرف العام على الأحياء ورؤساء الاحياء بمدينة موط، وأقسام النظافة وتحسين البيئة والعلاقات العامة وشئون البيئة.

تكثيف أعمال حملات النظافة

وأوضح رئيس مركز الداخلة، إنه تابع أعمال حملات النظافة وتحسين البيئة بمدينة موط من خلال ورديات صباحية ومسائية لإزالة جميع الإشغالات والمخلفات والأتربة والتراكمات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز الداخلة وتحديدا بمدينة موط، وجار تطبيق الحملات في مناطق أخرى بمركز الداخلة.

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