 «شعراوي»: رفع كفاءة العاملين بإدارات المخلفات في محافظات مصرف «كتشنر»

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية برفع كفاءة العاملين بإدارات المخلفات الصلبة بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية وهي المحافظات المستفيدة من تنفيذ مشروع تطهير مصرف كتشنر الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي بتمويل 406 مليون يورو.

وتشارك في تنفيذه وزارة التنمية المحلية بتمويل 87 مليون يورو والموارد المائية والري بتمويل 81 مليون يورو، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتمويل 238 مليون يورو.

رفع كفاءة العاملين

وأشار الوزير في تقرير إلى أنّ رفع كفاءة العاملين يمكنهم من التنفيذ الفعال لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر وتحقيق الاستفادة القصوى منه موضحا أن الوزارة تشارك فى تنفيذ المشروع بمكون المخلفات الصلبة الجديدة، وأن المشروع يعمل بالتنسيق مع الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات في القرى الواقعة بنطاق المصرف بالمحافظات الثلاث، وعددها 182 قرية ويتكلف هذا المكون 79 مليون يورو، مع منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو .

ووفقا لبيان صحفي، أشار شعراوي إلى أن مكون المخلفات الصلبة يتضمن شراء معدات لجمع ونقل النفايات الأولية في 11 مركزا وبناء 2 محطة وسيطة و7 مصانع لمعالجة وتدوير النفايات وتطوير وإعادة تأهيل 10 جراجات إضافة إلى رفع التراكمات وإعادة تأهيل وإغلاق عدد 2 من المقالب العشوائية.

أكبر مصرف في مصر

وأوضح وزير التنمية المحلية أنّ المشروع يهدف الى تطهير مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاقه، حيث يعد مصرف كتشينر أكبر مصرف في مصر، ويبلغ طوله 69 كيلو متراً، ويبدأ من محافظة الغربية، ويمر بمحافظة الدقهلية، وعدد من مراكز محافظة كفر الشيخ ، ويهدف مشروع كتشينر إلى رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التي يمر بها المصرف والبالغ عددهم 11 مليون مواطن يسكنون 182 قرية بالمحافظات الثلاث، مع توفير احتياجات نقيه من المياه فى حدود 5 ملايين متر مكعب لاستخدامها فى الزراعة.

حياة كريمة

وأشار اللواء شعراوي، إلى أنّ المشروع يعكس حرص الدولة المصرية على تقديم كل ما يلزم لتعزيز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية وأهمها توفير الحياة الكريمة في الريف المصري، مؤكدا أن المشروع سيفتح مجالاً للتعامل مع العديد من المصارف الأخرى علي خريطة البلاد بالإضافة إلي أنه سيكون نموذجاً يحتذي به للاستفادة من مياه المصارف الأخرى للأغراض المختلفة.

مشروع تطهير مصرف كتشنر

و أكد شعراوي أن الوزارة قامت بالتعاون مع محافظة الإسكندرية والفريق الاستشاري لمشروع تطهير مصرف كتشينر بعقد دورة تدريبية ميدانية للعاملين بإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة وإدارات المخلفات الصلبة بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية، علي مدار ثلاثة أيام بمحافظة الإسكندرية، تضمنت تعريف بأهمية ومستهدفات المشروع، ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة ومراحلها، والتكنولوجيات العالمية في عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن، وتم عقب التدريب تنظيم زيارات ميدانية لمواقع إدارة المخلفات الصلبة من محطات وسيطة ومصانع تدوير ومعالجة بالإضافة إلي المدفن الصحي بمدينة الحمام بمحافظة مطروح، وذلك لتعميم الاستفادة، ورفع الوعي الفني والإداري للعاملين بالقطاع الحكومي بالمحافظات المختلفة.

خطة المشروعات

وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من خطة المشروعات الخاصة بمكون المخلفات الصلبة لمصرف كتشنر والمتضمنة إغلاق مقالب ورفع تراكمات، وإنشاء محطات وسيطة، وإعادة تأهيل وبناء مصانع تدوير المخلفات، وشراء معدات لجمع القمامة، ورفع كفاءة الجراجات بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية، وجارى العمل على إعداد خطة التعاقدات تمهيداً لطرح المشروعات، وتطوير نظام الكتروني للإدارة المالية للمشروع ومجموعة من الأنشطة والحملات التوعوية للمواطنين.