محافظ الجيزة يكلف رؤساء المدن بالمتابعة اليومية لأعمال «رفع المخلفات»

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعا موسعاً، اليوم الأربعاء، مع رؤساء المراكز والمدن للإطلاع علي المجهودات التي تنفذ لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين ووضع آليات تطوير تلك الخدمات بما يحقق المستوي المأمول، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه المحافظة برفع كفاءة منظومة النظافة بالوحدات المحلية والقري بالمراكز والمدن.

واستمع المحافظ من رؤساء المراكز والمدن إلى الإمكانيات البشرية والمعدات المتواجدة لديهم والاحتياجات العاجلة لتطوير الأداء، مؤكدا تدعيم كافة الاحتياجات من العماله والمعدات لتحقيق مستوى لائق فى ملف النظافة، موجها بصيانة كافه المعدات المعطلة للاستفادة منها وإدخالها الخدمة وإدخال كل القري في منظومة النظافة والجمع السكنى وعدم الاكتفاء بالشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية بالمركز.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بدعم جهود جمعيات المجتمع المدني والشباب الراغبين في المشاركة في تطوير وتجميل مداخل القري ورفع المخلفات لتتكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمجتمعية؟، مؤكدا ضرورة المتابعة اليومية لأعمال رفع المخلفات سواء من خلال الوحدات المحلية أو من خلال شركات وجمعيات الجمع السكني للمخلفات مع التركيز على رفع المخلفات المتراكمه على مدار فترات زمنية.

ووجه مدير مديرية الري، بالتنسيق مع المراكز ووضع خطه لرفع أي مخلفات يتم إلقاءها بالترع والمصارف أولا بأول مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين بضرورة عدم إلقاء المخلفات بهما لما لها من أهمية بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة المعنية لنقل أعمدة الإنارة من مسارات أعمال تبطين الترع، مع إعادة توزيع العماله التابعة لمديرية الطرق والخاصه بالتجريد والصيانات البسيطة للطرق للاستفادة منها ودعم المراكز والمدن بهم.

وشدد المحافظ على أنه من غير المسموح بعد رصف أي شارع بأن يتم حفره أو تكسيره مع ضرورة الاهتمام بتجريد ونظافه تلك الشوارع بدون استخدام للمعدات الثقيلة لعدم التأثير علي طبقة الرصف وأرصفه المشاه بها.

كما وجه مديرية الطرق بعدم إسناد أي أعمال للشركات والمقاولين التي لم تثبت جديتها في تنفيذ الأعمال علي أكمل وجه خلال العام المالي الماضى، مشدداُ علي إزالة أي تعديات علي الطريق العام قبل البدء في أعمال الرصف والتطوير للطريق للاستفادة منها في توسعه الشوارع وتحقيق السيولة المرورية للطريق.