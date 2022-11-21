«مورجان ستانلي»: الفيدرالي الأمريكي سيخفض الفائدة بحلول ديسمبر 2022

تتوقع أكبر البنوك الاستثمارية في العالم أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي أكثر في عام 2023 بعد عام عصفته الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع التضخم الذي أدى إلى واحدة من أسرع دورات تشديد السياسة النقدية في الآونة الأخيرة، بحسب رويترز.

الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 375 نقطة

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 375 نقطة أساس هذا العام منذ بدء رفعه لأول مرة في مارس، وقد أثار هذا مخاوف بشأن الركود، حتى مع توقع أن يخفف البنك المركزي من وتيرة الزيادات.

‏كان الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة بنسبة 0.75% للمرة الرابعة على التوالي في 2 نوفمبر 2022، وهو الرفع السادس هذا العام.

الفيدرالي سيقدم أول خفض لسعر الفائدة ديسمبر 2023

يرى مورجان ستانلي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقدم أول تخفيض لسعر الفائدة بحلول ديسمبر 2023، ليرتفع المعدل القياسي إلى 4.375% بحلول نهاية ذلك العام. يتوقع بنك باركليز المعدل بين 4.25% و4.5%بنهاية العام المقبل، بعد خفض سعر الفائدة.

التضخم في الولايات المتحدة

فيما يتوقع بنك UBS أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قريبًا بدرجة كافية من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2لإ بحلول نهاية عام 2023 لكي ينظر البنك المركزي في تخفيضات أسعار الفائدة.

وارتفع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية لأعلى معدلات منذ 5 عقود، ولجأ الفيدرالي الأمريكي إلى اتباع سياسة نقدية متشددة من خلال الإعلان عن رفع أسعار الفائدة 6 مرات بوتيرة تصل إلى 75 نقطة أساس.