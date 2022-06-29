«ستولتنبرج»: قمة الناتو تاريخية.. وتظهر وحدة الحلف وقدرته على التكيف

وصف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج القمة الحالية للحلف بأنها قمة تاريخية، وتحويلية، مضيفًا «نجتمع في خضم أخطر أزمة أمنية نواجهها منذ الحرب العالمية الثانية، ونرى أن الحلفاء قادرون على إظهار الوحدة، ويجب أن نرى تحالفًا يستجيب بطريقة قوية وموحدة لجميع التهديدات والتحديات التي نواجهها، وسوف نتفق على مفهوم استراتيجي جديد لحلفنا، وهو مخطط لكيفية نقل الناتو إلى المستقبل في عالم أكثر تنافسية وخطورة لحماية جميع الحلفاء وما يقرب من مليار مواطن.

أساليب الردع والدفاع

وأوضح ستولتنبرج في بيان نشر على موقع الحلف: «سوف نتفق على تحول أساسي في ردعنا ودفاعنا، مع المزيد من التشكيلات القتالية المنتشرة إلى الأمام، والمزيد من قوات الجهوزية العالية، إضافة إلى المزيد من المعدات الموجودة مسبقًا، وهذا هو أكبر إصلاح شامل لدفاعنا الجماعي منذ نهاية الحرب الباردة سيتم الاتفاق عليه في هذه القمة، كما سنعرب بالطبع عن دعمنا لأوكرانيا، ويسعدني أن الرئيس زيلينسكي قد خاطب جميع القادة، وسنوافق أيضًا على حزمة مساعدة شاملة لأوكرانيا، لقد دعم حلف الناتو وحلفاء الناتو أوكرانيا لسنوات عديد لكن بالطبع بعد الغزو صعدنا الدعم جميعًا».

إشادة بقرار انضمام السويد وفنلندا

وأشاد ستولتنبرج بالقرار الذي اتخذه القادة بدعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى عضوية الناتو، وذلك عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين فنلندا والسويد وتركيا أمس، ووصفها بأنها «اتفاقية جيدة لفنلندا والسويد والتركية ولنا جميعًا».

إعادة الالتزام وتقييم التقدم

وأشار ستولتنبرج إلى أنَّه أخيرا سيتم إعادة الالتزام وتقييم التقدم الهائل الذي تمّ إحرازه عندما يتعلق الأمر بتقاسم الأعباء وزيادة الاستثمارات الدفاعية عبر التحالف بأكمله على مدار السنوات الماضية، كما سيتم اتخاذ العديد من القرارات الأخرى، تتعلق بمعالجة تغير المناخ، والأمن السيبراني وإنشاء صندوق ابتكار جديد، وتابع أنَّه بشكل عام ستكون هذه قمة تاريخية وتحويلية تظهر وحدة الحلف وقدرة الناتو على التكيف عندما يتغير العالم.