«القاهرة الإخبارية»: الخارجية الصينية تحذر واشنطن من أي اتصال رسمي مع تايوان

حذرت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة الأمريكية من أي اتصال رسمي مع تايوان، وفقا لخبر عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

رد فعل غاضب من الصين

وفى وقت سابق، قالت صحيفة واشنطن بوست، إن إدارة بايدن تستعد لرد فعل غاضب من الصين إزاء اللقاء المتوقع الأسبوع المقبل في كاليفورنيا بين رئيسة تايوان تساي إنج وين ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، الذى سيصبح أعلى مسؤول أمريكي يلتقى برئيس تايواني على أرض أمريكية.