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ضبط سائق قام بإنزال الركاب بـ «الحارة السريعة» على الطريق الدائري وتسبب في حادث

كتب:

محمد بركات
01:16 م | الجمعة 31 مارس 2023
الطريق الدائري

الطريق الدائري

كشفت أجهزة الأمن تفاصيل ما جرى تداوله عبر إحدى الصفحات على «فيس بوك» بشأن تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد حافلة رحلات بدعوى توقفه بالحارة اليسار السريعة أعلى الطريق الدائري والسماح للركاب بالنزول دون اتخاذ تدابير أمن وسلامة الركاب وتسببه في حادث مروري والإضرار بسيارة الشاكي.

بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها سارية التراخيص ومقيدة باسم إحدى الشركات قيادة (سائق - مقيم بالقناطر الخيرية بالقليوبية)، وجرى ضبط السيارة وقائدها وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة المختصة قررت بتغريم المتهم مبلغ مالي والمصاريف.

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بقلم محمد بركات