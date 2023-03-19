انقلاب سيارة نقل ثقيل بمقطورة على الطريق الدائري في المنيا دون إصابات

انقلبت سيارة نقل ثقيل بمقطورة بالطريق الدائري في غرب مركز المنيا، دون إصابات بشرية، وأفادت التحريات الأولية أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة.

انقلاب نقل ثقيل بالطريق الدائري

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإنقلاب السيارة رقم 6824 ن ا د، نقل بمقطورة رقم 2945 ن ق د، بالطريق الدائري أمام مساكن الأوقاف بقرية ماقوسة في مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، دون إصابات بشرية، وقد انتقل رجال إدارة المرور لرفع السيارة وتسير الحركة بالطريق، وأخُطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

وقوع 5 حوادث خلال ساعات في المنيا

وشهدت محافظة المنيا، خلال الساعات الماضية، وقوع 5 حوادث طرق معظمها بسبب انقلاب دراجات بخارية بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلي المستشفيات المركزية لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

كما شهدت المنيا، مساء الأحد، إندلع حريق داخل منزل في عزبة الحاج قنديل بمركز ديرمواس، بسبب تسرب الغاز الطبيعي مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بضيق في التنفس وتم نقلهم إلي المستشقي النموذجي لتلقي العلاج.