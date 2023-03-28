كل ما تود معرفته عن أول محطة تتقاطع مع الطريق الدائري والأتوبيس الترددي

كشفت وزارة النقل، عن تقدم أعمال تنفيذ محطة الدائري ضمن أعمال تنفيذ الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وهي تعتبر أول محطة مترو تتقاطع مع الطريق الدائري والأتوبيس الترددي وهو أحد أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

وبيّنت الوزارة في بيان، أن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يتم تنفيذه بطول 7.1 كيلومتر ويشتمل على 3 محطات نفقية وهي التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول العربية ومحطة علوية وهي محطة جامعة القاهرة، فضلاً عن محطة سطحية وهي محطة بولاق الدكرور، ومخطط التشغيل التجريبي له في أكتوبر 2023.

تشغيل المرحلة الثالثة للمترو تجريبياً يوليو 2023

ويُنفذ الجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، بطول 6.6 كيلومتر ويشتمل على محطة نفقية وهي السودان و4 محطات علوية وهي إمبابة والبوهي والقومية والعربية والطريق الدائري، فضلاً عن محطة سطحية وهي المحطة النهائية عند محور روض الفرج، ومخطط التشغيل التجريبي في يوليو 2023.

وأضافت الوزارة أن إجمالي طول المرحلة الثالثة هو 13.7 كيلومتر وتشتمل على 11 محطة مقسمة على 4 محطات نفقية و5 محطات علوية ومحطتين سطحية.

تفاصيل مهمة عن الأتوبيس الترددي

في سياق متصل، كشف الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، معلومات مهمة عن الأتوبيس الترددي، موضحاً أن محطاته ترتبط بالمحطات والشوارع الرئيسية على الطريق الدائري وترتبط بجانب الطريق من خلال سلالم أنفاق للمشاة، واصفاً إياه بأنه أحد الشرايين الرئيسية الجاري تنفيذها لربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى كالقطار السريع والقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل والمترو لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

ووفقا لذات المصدر، يسير الأتوبيس الترددي على الجانب الأيسر من الطريق الدائري في كل اتجاه داخل حارة مخصصة له فقط، وبمحطات محددة مسبقًا سيكون الوصول لها عبر طريق أنفاق أو كباري للمشاة صعودًا وهبوطًا أسفل الطريق الدائري وستكون الأتوبيسات مجهزة ومصممة بطريقة تناسب المحطات، بحيث تفتح الأبواب جهة اليسار أمام المحطات والأبواب بنفس مستوى المحطة بدون سلالم، وفق ما أكده الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن».