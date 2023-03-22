كثافات مرورية على الطريق الدائري ومحوري صفط و26 يوليو

تنتشر الخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية؛ للقضاء على أي كثافات وتسيير الحركة أمام قائدي المركبات بالتزامن مع توجه الموظفين الى أماكن عملهم صباح اليوم.

وتكثف الإدارة العامة للمرور من حملاتها المرور لتحرير كل المخالفات المرورية بأنواعها ومخالفات تجاوز السرعة المقررة ومخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني، وضبط قائدي المركبات من متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.

كما تستعين الإدارة العامة للمرور بالأوناش لرفع السيارات المعطلة التى تتسبب فى تعطل الحركة المرورية، وتنتشر الرادارات على الطرق لضبط مخالفات تجاوز السرعة.

الحالة المرورية

وظهرت كثافات مرورية على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع الخامس، مرورًا بمنطقة المرج حتى نزلة قليوب وكذلك المتجه إلى منطق الوراق، وفي ميدان مصطفى محمود في الاتجاه القادم من شارع جامعة الدول، وحتى مطلع كوبري 15 مايو، ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير وميدان روكسي، وكوبري أكتوبر ورمسيس.

وظهرت كثافات مرورية، وكذلك أعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول، ومناطق وسط البلد، كما ظهرت كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن للقادم من الدائري، وصولًا إلى شارع السودان، وكذلك الأمر أعلى كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، ونزلة ميدان المؤسسة وقليوب، مقابل سيولة مرورية في منطقة الزمالك.