انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم بنادي هلال طهطا بسوهاج

بدأ نادي هلال طهطا الرياضي فعاليات الدورة الرمضانية في خماسي كرة القدم، التي تستمر حتى 20 من أبريل، وتم تنفيذ الدورة الرياضية بناءا على الخطة الداخلية للنادي التي يشارك بها العديد من الفرق الرياضية على مستوى مركز طهطا، شمال محافظة سوهاج.

تنفيذ الأنشطة بالأندية الرياضية وتكثيفها

وأكد الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ الأنشطة بالأندية الرياضية وتكثيفها لتكون أكثر جاذبية خاصة خلال شهر رمضان المعظم متمنياً لهم دوام التقدم والنجاح.

وأشار محمد زكريا وكيل مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، إلى أن الرياضة تعتبر من أهم المقومات الاجتماعية التي تبني عليها المجتمع أخلاقيات نظرا إلى دورها في تشجيع التسامح والاحترام ومساهمتها في تمكين الشباب والأفراد والمجتمعات وفي بلوغ الأهداف المنشودة في مجالات الصحة والتعليم.

تنفيذ الأنشطة داخل الأندية الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة

وفي سياق آخر، كان قد نفذ نادي ساقلتة الرياضي ندوة دينية ثقافية، وتكريم حفظة القرآن الكريم، ويأتي ذلك ضمن الخطة الداخلية للنادي وتوجيهات الدكتور محمد فريد وكيل الوزارة بأهمية تنفيذ الأنشطة داخل الأندية الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة.