قيمة زيادة المعاشات الجديدة 2023.. «اعرفها قد إيه واحسب فلوسك»

تزامنا مع بدء صرف معاشات شهر أبريل 2023 غداً، ووصول قيمة الزيادة إلى 15%، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية قيمة زيادة المعاشات 2023، وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّه يتم حساب قيمة زيادة المعاشات 2023 للمواطن، من خلال ضرب قيمة المعاش في 15%.

قيمة زيادة المعاشات 2023

ووفقا لطريقة حساب زيادة المعاشات فإن قيمة زيادة المعاشات 2023 يتم كالتالي:

- من يتقاضى 1500 جنيه فيكون بعد زيادة المعاشات 1725 جنيها.

- من يتقاضى 1600 جنيه فيكون بعد زيادة المعاشات 1840 جنيها.

- ومن يتقاضى 1700جنيه بعد زيادة المعاشات سيكون 1955 جنيها.

- من يتقاضى 1800 جنيه سيحصل بعد زيادة المعاشات على 2070 جنيها.

- من يتقاضى 1900 جنيه سيحصل بعد زيادة المعاشات على 2185 جنيها.

- من يتقاضى 2000 جنيه، بعد الزيادة سيكون 2300 جنيه.

- من يتقاضى2100 جنيه بعد زيادة المعاشات سيكون 2415 جنيها.

- من يتقاضى 2200 جنيه معاش، سيتقاضى بعد الزيادة 2530 جنيها.

- من يتقاضى 2300 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2070 جنيها.

- من يتقاضى 2500 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 2875 جنيها.

- من يتقاضى 2800 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3220 جنيها.

- من يتقاضى 2900 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3335 جنيها.

- من يتقاضى 3000 جنيه معاش، سيتقاضى بعد الزيادة 3450 جنيها.

- من يتقاضى 3100 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 3565 جنيها.

- من يتقاضى3200 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3680 جنيها.

- من يتقاضى 3500 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 4025 جنيها.

- من يتقاضى 4000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 4600 جنيه.

- من يتقاضى 4500 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 5175 جنيها.

- من يتقاضى 5000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 5750 جنيها.