الحد الأقصى لزيادة المعاشات 2023.. يصرف أول أبريل المقبل

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تفاصيل زيادة المعاشات 2023 والذي من المقرر صرفها أول أبريل المقبل، موضحة أن الحد الأقصى يبلغ 1635 جنيها، والصرف سيكون متاحا من ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة فوري، ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

الحد الأقصى لزيادة المعاشات 2023 سيكون 1635 جنيها

وأشارت التأمينات الاجتماعية في تقرير صادر عنها إلى أن الحد الأقصى لزيادة المعاشات 2023 سيكون 1635 جنيها، والحد الأدنى لزيادة المعاش 170 جنيها.

وأوضحت أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل و مايو ويونيه.

الاستعلام عن زيادة المعاش على موقع التأمينات

وأتاحت التامينات الإجتماعية الاستعلام عن زيادة المعاش من خلال موقعها الإلكتروني في إطار التسهيل على المستفيدين، مشيرة إلى أنه يمكن الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، والاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، ومعرفة البيانات الأساسية لملف المعاش.