«الشباب والرياضة الشرقية» تنظم ندوة عن مفهوم القيم الأخلاقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة للوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ندوة تثقيفية عن الأخلاق والصفات الحميدة وذلك بمركز شباب الحسينية

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة قامت إدارة أندية الفتاه والمرأة بالمديرية بتنظيم ندوة تثقيفية عن الأخلاق والصفات الحميدة وذلك بمركز شباب الحسينية وبمشاركة 30 فتاه من عضوات نادي الفتاة والمرأة بمركز الشباب.

سرعة تطور الحياة وغلبة المصالح الفردية على المصالح العامة

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام حسين جاد مدرب تنمية مهارات معتمد من الوزارة بتقديم الندوة التي أوضح فيها أن القيم الأخلاقية من أهم الركائز التي تبنى عليها المجتمعات وتقام عليها الأمم واستعرض أمثله للقيم الأخلاقية المفقودة كالصدق والكرم والحياء و الإيثار و نصرة المظلوم و إغاثة الملهوف و إكرام الجار والإعانة على النوائب وبين أسباب تراجع القيم الأخلاقية في المجتمع كضعف الوازع الديني عند الأفراد والتأثر بالتكنولوجيا والإعلام وسرعة تطور الحياة وغلبة المصالح الفردية على المصالح العامة.