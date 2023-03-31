وظائف مطلوبة للجنسين من الشباب والرياضة.. الشروط والمؤهلات

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن توافر عدة وظائف شاغرة في عدد من شركات القطاعين العام والخاص، شرط توافر مجموعة من الشروط والمؤهلات.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نستعرض تفاصيل وظائف الشباب والرياضة، على النحو التالي:

وظائف امتنان

تطلب شركة امتنان للتعيين وظيفة أخصائي مشتريات للعمل في مدينة العبور شرط توافر مؤهل عالي، خبرة من 3 إلى 5 سنوات، يشترط خبرة في الأغذية ويفضل مشتريات التوابل والأعشاب، أقصى حد للسن 35 سنة، موقف واضح من الجيش، براتب مجزي، حوافز شهرية، مواصلات، خصومات على منتجات الشركة.

وتوفر شركة امتنان عدد ساعات عمل 8 ساعات فضلا عن توافر تأمين طبي خاص وتأمين اجتماعي، للتقديم للوظيفة، برجاء ملء الاستمارة.

وظائف المحلاوي ستورز

وفي المحلاوي ستورز يتطلب للتعين وفقا للشباب والرياضة 3 وظائف وهي كاشير (خبرة سنة)، منسق ممرات، وعامل مخازن، للعمل في الحي العاشر (مدينة نصر) بالتجمع الخامس، شرط الحصول على مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط، وأقصى حد للسن 45 سنة، وموقف واضح من الجيش.

وتوفر الوظائف رواتب مجزية، زيادة سنوية، وتسع ساعات عمل من 5 مساءا حتى 2 صباحا، ويوم إجازة أسبوعيا، مواصلات من المنيب لفرع التجمع، تأمين طبي واجتماعي، للتقديم للوظيفة، برجاء ملء الاستمارة.

وظائف شركة Collars

كما تتطلب شركة Collars للتعيين فورا وظيفة مناديب مبيعات وتسويق خارجي لشركة تجارة الكترونية، للعمل في كل من القاهرة والجيزة والاسكندرية والبحيرة، بشروط من بينها مؤهل عالي، وحد أقصى للسن 30 سنة، وموقف نهائي للجيش.

ويحصل مندوب المبيعات على راتب 3500 جنيه أساسي و1000 جنيه بدل انتقال و2000 جنيه عمولة، وحوافز للمتميزين، فضلا عن يوم إجازة أسبوعيا، فرص للترقي، تأمينات اجتماعية وطبية، للتقديم على الوظيفة، يرجى ملء الاستمارة أو للتواصل على واتس اب 01001999402.

وظائف اليوم التوظيفي المفتوح لشركه فاتورة

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركه فاتورة وتفاصيل الوظائف كالتالي:

- الوظائف المطلوبة مندوب مبيعات، مشرف مبيعات، مشرف أول مبيعات.

- التقديم يوم الاحد الموافق 2 ابريل 2023 من الساعة 11ص الى الساعة 2م.

- أماكن العمل في كل من القاهرة - الجيزة - القليوبية - الاسكندرية – الدلتا.

- الشروط جميع المؤهلات (متوسط / فوق متوسط/ عالي)، خبرة في مجال الادوات الكهربائية - الاجهزة الكهربائية (مبيعات خارجية)، أقصى حد للسن= 38 سنة.

- الحقوق والمميزات، الراتب يبدا من 7000 ويختلف المرتب حسب الخبرة +عمولة مبيعات، يوم إجازة أسبوعيا، تأمين طبي واجتماعي.

- للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد وللاستفسار الاتصال/ واتساب على الرقم: 01014174718.

- العنوان: 77 طريق مصر حلوان الزراعي - بجوار مستشفى علاء عزت – المعادي (محطة مترو حدائق المعادي).