وزير الشباب والرياضة: برنامج الدوم فكرة وطنية ومستمرون في انتقاء المواهب

اعتبر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن فكرة برنامج «الدوم» وطنية جدًا، مشيرًا إلى أنه فكرة ملهمة وغلاف كبير لمواهب شباب مصر.

وأكد «صبحي» خلال كلمته على هامش حفل إعلان الفائزين ببرنامج الدوم في الحلقة الأخيرة للموسم الثاني، أن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، لديها وجهة نظر ودفع كبير من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بالشباب المصري بطريقة عملية.

وتابع: «كنا موجودين أنا والأستاذ عمرو الفقي من شركة المتحدة مع شباب مصر اللي طلبوا من الرئيس إنه يحضر النهائي لنوع تاني من اكتشاف المواهب الرياضية في كابيتانو مصر، وشوفنا تلبية الرئيس لطلب ولاده وشوفنا قد إيه إن الولاد صدقوا إن كل واحد من شباب مصر بأعمار مختلفة يكون عنده الإحساس والصدق، وفيه شفافية وإننا بنشوف المواهب في كل المجالات».

طاقة إيجابية كبيرة

وأشار إلى أنه شاهد الفائزين في الموسم السابق وهم يعملون حاليًا في قطاعات الإعلام المختلفة، مؤكدًا أن ذلك يمنحهم طاقة إيجابية كبيرة مشددًا على اهتمام الوزارة بتلبية احتياجات الشباب كل المجالات، مقدمًا التهنئة للفائزين، موجهًا رسالة لمن لم يحالفهم الحظ بأنهم فازوا بمجرد المشاركة، لافتًا أنهم سيستمرون في دعم كل المواهب.