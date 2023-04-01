تفاصيل حبس 5 أشخاص بتهمة قتل سائق في المنوفية.. «سرق توكتوك»

أدلى المتهمون بجريمة قتل سائق توك توك باعترافات تفصيلية عن الواقعة أمام النيابة العامة، التي نسبت إليهم تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وأقروا أنهم اتفقوا فيما بينهم على الانتقام من المجني عليه وضربه بزعم أنه سرق دراجة نارية خاصة بأحدهم.

تفاصيل قتل سائق في المنوفية

أفادت تحقيقات النيابة، أنّ وراء قتل سائق بالمنوفية، 5 أفراد يمتلك ثلاثة منهم معلومات جنائية، ومقيمين بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقر أحدهم بوجود خلافات بينه والمجني عليه، بسبب سابقة سرقة التوك توك الخاص به، واستعان بباقي المتهمين واستدرجوا المجني عليه إلى منطقة زراعية، وتناوبوا بالتعدي عليه بسلاح أبيض وعصا خشبية فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته وتركوه وفروا هاربين، وأرشد المتهمون عن الأداتين المستخدمتين في الواقعة، كما تم ضبط التوك توك محل الخلاف داخل مسكن المجني عليه.

عقوبة القتل العمد المقترن بالسرقة

ويقول الخبير القانوني حازم محمد، إنّ عقوبة القتل العمد المقترن بالسرقة تصل إلى الإعدام شنقًا، موضحًا: «تقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وأنّ تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمد، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة».