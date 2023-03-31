وكيل أوقاف كفر الشيخ: افتتاح مسجد بالجهود الذاتية بتكلفة مليون جنيه

أعلن الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، افتتاح مسجد التوبة بالقنطرة البيضاء، بمدينة كفر الشيخ، على مساحة 450 مترا، بتكلفة مليون و50 ألف جنيه، بالجهود الذاتية، «صيانة وترميم»، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور الشيخ عبد القادر سليم، مدير إدارة الدعوة، وأيمن شلبي، نائب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ للقرى.

التزام مساجد كفر الشيخ بخطبة الجمعة الموحدة

وأكد «يونس»، أن مساجد كفر الشيخ التزمت بخطبة الجمعة الموحدة تحت عنوان «الصوم وأثره في تربية النفس»، وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف، للالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا، لافتًا إلى أن الخطبة اشتملت على عدد من العناصر منها، الصوُم والتربية الإيمانية، والصوم والتربية الأخلاقية، والصوم والتربية الروحية، والصوم والتربية الاجتماعية، والصوم والتربية الصحية، والصوم والتربية على تحمل المشاق.

وكيل أوقاف كفر الشيخ: الصيام ليس مجرد إمساك عن الأكل والشرب

وأوضح «يونس»، أن الصيام ليس مجرد إمساك عن الأكل والشرب، وإنما هو إمساك عن الأكل والشرب وسائر ما نهى الله عنه، فعلى الصائم الحرص على كل ما يزيد إيمانه، ويحسن أخلاقه، ويهذب نفسه مِن طاعات وقربات، ويجتنب كلّ ما ينقص إيمانه، ويسئ أخلاقه مِن معاصي وسيئات.