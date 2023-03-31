علي جمعة عبر قناة الناس: طه الفشني تعلم المقامات الموسيقية من الشيخ علي محمود

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، أنّ الشيخ طه الفشني ولد في عام 1900، ومات في عامه الحادي والسبعين.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «مصر دولة التلاوة»، على قناة «الناس»، مع الإعلامي عمرو خليل، أنّه وُلد في بني سويف بالفشن وكان يمتلك صوتا نادرا يمكن تسميته بالصوت المتحكم والمسيطر، حيث كان قادرا على التحكم في المقامات الموسيقية والقرار والجواب بقدر واحد دون أن يخطئ أو يفلت منه أي شيء ويضطر إلى إعادته.

صوت الشيخ طه الفشني كان جادا وحادا

وتابع جمعة، بأن صوت الشيخ طه الفشني كان جادا وحادا، ولكن والده ألحقه بالتعليم العام، وكان يقرأ القرآن في فترة الصباح بالمدرسة بسبب جمال صوته، ثم حفظ القرآن وأتقنه ونزل مصرَ كي يدرس في معهد القراءات.

تأثير الشيخ علي محمود

وأشار الدكتور علي جمعة، إلى أن الشيخ علي محمود علم «الفشني» المقامات الموسيقية، حيث كان الفشني يصغره بـ20 سنة، وكان الفشني أيضا يحب سيدنا الحسين، فبحث عن مسكن بجوار مسجده، وكان يذهب إلى المسجد والناس تسمعه، وسجلت له شركة يونانية في عام 1934 قصارى السور وبعض المديح، وعندما تمّ افتتاح الإذاعة المصرية في عام 1936م، رشح أحد الأشخاص الفشني لسعيد باشا رئيس الإذاعة، فطلب منه أن يقرأ 5 دقائق ففعل، لكن رئيس الإذاعة أعجب بصوته وطلب منه التطويل حتى استمرّ 30 دقيقة، ووافق على أن يُعرض على لجنة الاستماع، وأذهلها، حيث كانت تضم 20 عضوا اختبروه واعتمدوه فورا.