المفتي عبر قناة «الناس»: الله ورسوله يحبان المتمسكين بمكارم الأخلاق

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس لعبادة الله وحده لا شريك له، مشيرًا إلى أنه لا سبيل لتوصيل هذه الدعوة لكل الخلق إلا بمكارم الأخلاق وإلا صدهم الهوى والشيطان عن مجرد الاستماع إليها.

حسن الخلق بين العباد دليل على صفاء القلب

واستشهد علام خلال حلقة برنامج «حديث المفتي»، المذاع على فضائية «الناس» بقوله تعالى «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ».

وأشار مفتي الديار المصرية إلى أن حسن الخلق بين العباد دليل على صفاء القلب الذي إن صلح صلح الجسد كله وإن فسد فسد الجسد كله، مؤكدًا أن النبي بُعث متممًا لمكارم الأخلاق.

ولفت مفتي الديار إلى أن النصوص جاءت شاهدا على إثبات محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة نبيه لهولاء المتمسكين بمكارم الأخلاق وأثبت الله محبته لمن يحسنون للناس ويكفون عنهم الأذى، مستشهدًا بقول الله تعالى «وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ»، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لأصحاب الأخلاق الحسنة المحبة والمنزلة العالية، مستشهدًا بقوله صلى الله عليه وسلم إن من أحبِّكم إليَّ، وأقربِكم مني مجلسًا يوم القيامة، أحاسنَكم أخلاقًا.