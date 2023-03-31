تصدرت اهتمام بالغ وكبير لدى المواطنين خلال الساعات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع موعد صرف أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2023 في كفر الشيخ، التي يتم صرفها خلال شهر رمضان الكريم بدأ من غداً السبت.

أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2023 في كفر الشيخ

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2023 في كفر الشيخ، وجميع محافظات مصر.

أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2023 في كفر الشيخ

وأكد المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، في محافظة كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن جميع السلع التموينية التي يبدأ الصرف بها من يوم غداً السبت، متوفرة للغاية وبأسعار مدعمة بشكل كبير من قبل الدولة المصرية، وذلك من خلال أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2023 في كفر الشيخ، مشيراً أن المواطنين في كفر الشيخ، سوف يصرفون المقررات التموينية لشهر إبريل للسلع التالية:

- سكر معبأ وزن 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

- سعر مكرونة وزن 400 جم 5.25 جنيه.

- سعر مكرونة وزن 800 جم أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2023 في كفر الشيخ 10.5 جنيه.

- سعر أرز معبأ وزن 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

- سعر الزيت خليط حجم 800 مللي 25 جنيهاً.

- سعر مسلى صناعي وزن 800 جم بسعر 30 جنيهاً.

- سعر فول معبأ وزن 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

- كما جاء سعر شاي ناعم وزن 40 جم 3.50 جنيه.

- قهوة سريعة الذوبان وزن 18 جم بواقع سعر 3 جنيهات.

- سعر الدقيق معبأ ورقي أو بلاستيك وزن 1 كجم بسعر بلغ 11 جنيهاً.

- سعر عدس مجروش وزن 500 جم بسعر 12 جنيهاً.

- سعر کیس ملح طعام وزن 300 جم بسعر جنيه واحد.

- كما بلغ سعر تونة مفتتة وزن 140 جرام بسعر 12 جنيهاً.

- سعر جبنة تتراباك وزن 500 جم بسعر 14 جنيهاً.

- كما جاء سعر مربى أنواع وزن 350 جراماً 14 جنيهاً.

- سعر جبنة تتراباك وزن 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

- سعر صابون غسيل وزن 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

- سعر صابون تواليت وزن 125 جم بسعر 6.50 جنيه.

- سعر طحينة بيضاء ظرف وزن 140 جراماً بسعر جنيهين.

- کیس سائل غسيل أوان وزن 80 جم بسعر جنيهين.

- سعر مسحوق أتوماتيك وزن 800 كجم بسعر 20 جنيهاً.

- سعر جبن أبيض زنة 125 جرام 4.5 جنيه.

- سعر مسحوق عادي يدوي وزن 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

- سعر لبن جاف وزن 125 جم بسعر 20 جنيهاً.

- سعر علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.

- سعر بار حلاوة طحينية سادة وزن 40 جم بسعر جنيهين.

- سعر خل 5% حجم 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

- سعر بسكويت تومورو ب 3 جنيهات.

- سعر بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

- سعر بسكويت يويوز ويفر بسعر جنيهن.