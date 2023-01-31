تعرف على أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2023.. مستقرة

استقرت أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2023، والمستحقة لأصحاب البطاقات، وفق مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث يتم صرفها كما هي بنفس سعرها المتداول خلال الأشهر الماضية بدون زيادة في أسعار السلع أو أي نوع مدعم من بين 31 صنفا المتوافر لدى منافذ البقالين والبائعين.

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2023، تم تسليمها للبقالين ويبدأ تسليمها للمواطنين بدءً غداً الأربعاء، ويتم صرف السلع المستحقة للمواطنين لحوالي 23 مليون بطاقة تموينية على سيستم منظومة الدعم، فيما يبلغ عدد المستحقين لصرف السلع المدعمة شهريا نحو 64 مليون فرداً، إذ يستمر الصرف حتى نهاية شهر فبراير.

وجاءت أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2023، كالتالي:

زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه

عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.

لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.