ما هو سعر كيلو السكر في التموين مايو 2022؟ اعرف حصة البطاقة التموينية

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الإبقاء على سعر كيلو السكر في التموين، لمقررات شهر مايو 2022، التي بدأ صرفها منذ بداية الشهر الجاري من جميع منافذ بقالي التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية حتى نهاية الشهر، معلنة عن ثبات سعر كيس السكر الذي يزن 1 كيلو جرام.

سعر كيلو السكر في التموين مايو 2022

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن سعر كيلو السكر في التموين مايو 2022 ثابت عند 10 جنيهات ونصف على بطاقة التموين، فضلا عن توافره بالسعر الحر بـ10 جنيهات ونصف أيضا للمواطنين غير الحاملين للبطاقات التموينية في فروع المجمعات الاستهلاكية والتي يبلغ عددها 1300 مجمع استهلاكي على مستوى محافظات الجمهورية.

حصة بطاقة التموين من السكر

وخصصت وزارة التموين حصة البطاقة التموينية من السكر ضعف عدد الأفراد المدرجين عليها، حيث تخصص وزارة التموين 2 كيس سكر لكل مواطن مدرج على البطاقة بحد أقصى أو بحسب رغبته، إذ تحصل البطاقة المدرج عليها 4 أفراد على سبيل المثال على 8 أكياس من السكر، فيما تحصل البطاقة المدرج عليها فردين على 4 أكياس سكر.

استمرار صرف تموين شهر مايو 2022

وتستمر منافذ البقالين ومشروع جمعيتي في صرف تموين شهر مايو 2022 للمواطنين حاملي البطاقات التموينية، حيث بلغت نسبة صرف السلع التموينية حتى الآن 29% لمن لهم حق صرف الدعم السلعي شهريا والبالغ عددهم 64 مليون مواطن مدرجا على 23 مليون بطاقة تموين، وذلك مع استمرار الرقابة التموينية من قبل حملات الوزارة للتفتيش على المنافذ لضبط المتلاعبين بالأسعار وغير الملتزمين بأسعار السلع التموينية.