سعر كيلو السكر في بطاقة التموين مارس 2022.. ثابت عند 10 جنيهات ونصف

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ثبات سعر كيلو السكر في بطاقة التموين مارس 2022، وذلك ضمن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مارس الجاري، والي بدأت وزارة التموين في صرفها بداية من الشهر الجاري ويستمر الصرف فيها للمواطنين حاملي البطاقات التموينية والمقيدين على قاعدة بيانات منظومة الدعم حتى نهاية الشهر الجاري.

سعر كيلو السكر في بطاقة التموين مارس 2022

وجاء سعر سعر كيلو السكر في بطاقة التموين مارس 2022، عند 10 جنيهات ونصف الجنيه، مساويا لسعر كيلو السكر للأشهر الماضية فبراير ويناير الماضيين من العام الجاري، وذلك بعدما أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن سعر السكر الجديد نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 2021 ليبلغ 10.5 جنيه بدلًا من 8.5 جنيه على البطاقات التموينية بدءا من صرف تموين يناير 2022.

سعر السكر التمويني في فروع المجمعات الاستهلاكية

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن سعر كيلو السكر في فروع المجمعات الاستهلاكية والتي تتيح جميع السلع الغذائية غير الغذائية للمواطنين غير الحاملين لبطاقات التموين بنفس سعر السلعة المصروفة على البطاقات التموينية، إذ يبلغ سعر كيلو السكر في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية 10 جنيهات ونصف أيضًا مساويًا لسعره في منافذ بقالي التموين ومنافذ فروع المجمعات الاستهلاكية.

ضخ 4 آلاف طن سكر يوميا لمخازن الجملة

وتضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، يوميا 4 آلاف طن من السكر يوميًا لمخازن الجملة التابعة للشركة القابضة في جميع المحافظات والبالغ عددها 1500 مخزن جملة من أجل تزويد منافذ الصرف بالسلع الأساسية للمواطنين سواء منافذ البقالين والبالغ عددها 40 ألف منفذ أو منافذ مشروع جميعي والبالغ عددها حتى الآن 6700 منفذ، وأيضًا فروع الجمعيات الاستهلاكية البالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية.