«الفتاوى الرمضانية» لقاء ديني بمسجد القرية الحمراء بحمام مطروح

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، لقاء ديني للسيدات في مسجد «القرية الحمراء»، بمدينة الحمام بمحافظة مطروح حول «فتاوى رمضان»، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم.

الفتاوي والعلاقات مع الله والناس

وشرح فضيلة الشيخ عاصم حماد، مدير إدارة وعظ الحمام، وعضو المنظمة اليوم، في اللقاء الحديث عن أهمية الفتوى بالنسبة للإنسان المسلم، بوصفها الطريق الأمثل للتعرف على الأحكام الشرعية التي تضبط حركته وعلاقاته مع الله والناس، مبينًا أن هذا لا يعفي الإنسان من أن يبذل جهده في التعرف على هذه الأحكام عن طريق التعليم بأنواعه المختلفة إلى جانب نشاطه الذاتي في البحث والمطالعة، حيث يمكن للمسلم الاستغناء بذلك عن كثير من الأسئلة التي تتكرر كل عام سواء في شهر رمضان أو بعده.

الفتاوى المتعارضة

كما تطرق عضو منظمة خريجي الأزهر العالمية في حديثه حول كيفية التعامل مع الفتاوى التي تبدو متعارضة، وخاصة مع وجود هذا الكم الكبير من المعلومات الواردة إلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أو طريق الإعلام، لافتا إلى أن الحل الأمثل هو تثبيت المرجعية الدينية وتوحيدها، وبالتالي فإن اتباع الفتوى الأسهل أو الأشد لا يعتبر طريقة علمية لرفع التعارض أو إزالته.

فتاوى الأزهر والإفتاء

ونوه فضيلة الشيخ عاصم حماد في بيان إلى دور لجان الفتوي بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء، وضرورة الالتزام بما يصدر عنها من فتاوى ودراسات، بوصفها هيئات استشارية مستقلة ذات منهج وسطي واضح ومميز، كما وأنها لا تُصدر إجاباتها إلا بعد بحث وتحرٍ.

تساؤلات المواطنين

وأجاب فضيلته على التساؤلات التي طرحت من جانب الحضور والمشاركين، في ظل مطالبة من الحضور على عقد اللقاءات الدينية خلال الشهر الكريم.