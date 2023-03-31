خبير مقامات عبر قناة الناس: طه الفشني كان قارئا مميزا وتنقل بين المقامات ببراعة

أكد الدكتور طه عبدالوهاب خبير الأصوات والمقامات، أن الشيخ طه الفشني كان قارئا متميزا صاحب خامة صوت التينور الذي يبدأ من درجة عالية ثم يصعد وينتقل ويتوغل بين المقامات.

طه الفشني تأثر كثيرا بأستاذه الشيخ علي محمود في عالم الإنشاد

وأضاف خلال تقرير أذاعه برنامج «مصر دولة التلاوة»، على قناة «الناس»، مع الإعلامي عمرو خليل، أن الشيخ طه الفشني تأثر كثيرا بأستاذه الشيخ علي محمود في عالم الإنشاد والتواشيح، ومع هذا تفرّد بأسلوب آخر، ولكن كان هناك فارق بينهما.

تنقلات سريعة بين المقامات

وتابع عبدالوهاب، أن الشيخ علي محمود كان يتنقل تنقلات سريعة بين المقامات، لا يترك نفسه على المقام جملا كثيرة، أما الشيخ طه الفشني فكان يقول جملة ثم يكررها في نفس المقام، حيث تميز بخصوبته في المقام الواحد: «الفشني كان يأخذ المقام بأكثر من أسلوب، استخدم كل المناطق في الصوت مثل القرار والوسط والجواب وجواب الجواب، ذهب إلى جواب الجواب بحرفية عالية، فقد كان مدرسة بمعنى الكلمة».