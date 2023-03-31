علي جمعة عبر قناة الناس: أم كلثوم وصفت طه الفشني بـ «ملك التواشيح»

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، أنّ كوكب الشرق أم كلثوم أشادت بالشيخ طه الفشني، وقالت عنه إنه ملك التواشيح، فقد كان أحد بطانة الشيخ علي محمود.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «مصر دولة التلاوة»، على قناة «الناس»، مع الإعلامي عمرو خليل: «في عام 1940، استقلّ الشيخ طه الفشني عن الشيخ علي محمود، بعدما أذِن له، فقد كان يجله ويحترمه».

وتابع جمعة: «في مرة، مرض الشيخ علي محمود، وطُلب من الشيخ طه الفشني أن يقرأ بدل منه، فذهب إلى بيته كي يطمئن عليه ويستئذنه، ثم قرأ وعاد إليه مرة أخرى، فبكى الشيخ علي محمود، فرحا بوفاء طه الفشني، وقال له لم أكن أعتقد أنك ستصل إلى هذه الدرجة، فبكى الآخر أيضا».

وواصل: «الشيخ طه الفشني زامل الشيخ زكريا أحمد الذي لحّن لأم كلثوم، وطلب من الشيخ طه أن يسمعها بصوته، لكنه رفض وطلب أن يستئذن من كوكب الشرق لأنها أغنيتها، وهو ما فعله زكريا أحمد، فتعجبت أم كلثوم من هذا الأدب العالي، فوافقت على الفور».