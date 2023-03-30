الشيخ علي جمعة عبر قناة الناس: القارىء علي محمود «كان فلتة زمانه»

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، أنّ الشيخ علي محمود، كان فلتة زمانه، وُلد في عام 1880، أي أنه أكبر من الشيخ محمد رفعت بعامين، وكان لديه من العمر 39 سنة عندما حدثت ثورة 1919.

وأضاف جمعة، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة الناس، في برنامج «مصر دولة التلاوة»، أنّ والده جعله يحفظ القرآن الكريم في الكُتّاب، وعندما بلغ الشيخ علي محمود الخامسة عشرة من عمره مات أبوه، وأصيب في صغره في عينه فضرّ، أي أصبح كفيفا.

القارئ على محمود كان رقيق المشاعر

وتابع مفتي الجمهورية السابق، أنّ الشيخ علي محمود كان يتسم برقة المشاعر وشرب الموسيقى، وتشبّع بها وملأ جوفه بها، وكان يتسم بحس مرهف، وكان يتعاون مع شيخ يُدعى مُصلح في القراءة والمديح، حيث كان معجبا به.

انهيار الشيخ علي محمود من البكاء على رحيل والده

وأوضح: «عندما اصطحب مُصلح علي محمود إلى بيته، انهار من البكاء حزنا على والده الذي تُوفي منذ عام»، لافتًا إلى أنه كان يحب آل البيت، وعندما كان يركب السيارة كان ينزل منها قبل أن يمر أمام مسجد الحسين، حتى لا يمشي راكبا أمام سيدنا الحسين.